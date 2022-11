Cade un albero a Maiori, chiusa temporaneamente la statale Amalfitana

Il maltempo che sta imperversando sulla Campania e in particolare sulla Costiera Amalfitana sta provocando i primi disagi.

Dalle 10 è temporaneamente chiusa la statale amalfitana in territorio di Maiori. Esattamente al di sotto del cimitero cittadino. Tutto ciò a causa della caduta di un grosso albero che ha ostruito l'intera carreggiata.

Per fortuna al momento del crollo del voluminoso arbusto non si trovavano a transitare né auto nè autobus di linea.

Sul posto sono giunti gli agenti della polizia municipale di Maiori e i vigili del fuoco del locale distaccamento che stanno provvedendo a tagliare l'albero pet consentire la ripresa della circolazione stradale.

Tutto questo sotto una pioggia battente che non accenna ad attenuarsi. Intanto la Sita fa sapere che i collegamenti da e per Salerno del servizio di trasporto pubblico saranno garantiri attraverso il valico di Chiunzi fino a quando non verrà ripristinata la regolare circolazione nel punto dove è crolllato l'albero.