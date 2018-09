Cade un pino in villa comunale, chiuso al pubblico il polmone verde di Pagani

Martedì 4 Settembre 2018, 13:10

Caduto uno dei nuovi pini piantati nella villa comunale di corso Ettore Padovano. Chiuso al pubblico il polmone verde paganese.Questa mattina, forse a seguito del vento degli ultimi giorni, è caduto uno dei nuovi pini piantati nella villa comunale paganese. Il giovane pino era stato piantato per cercare di sostituire il secolare pino simbolo della città, ormai secco e decapitato.Fortunatamente, anche grazie alle dimensioni modeste del pino, non ci sono stati grossi danni e nessun disagio per le varie persone che di mattina frequentano la villa comunale di corso Padovano.Sul posto uomini della protezione civile "Papa Charlie" e della "Azienda Speciale Pagani Ambiente" per rimuovere il giovane pino e riaprire al pubblico la villa comunale.