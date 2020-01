Calcinacci da un sottopasso dell'A2 del Mediterraneo a Polla. Per motivi in corso di accertamento il sottopasso di via Garibaldi ha perso dei calcinacci che sono finiti su un'auto di passaggio provocando lievi danni. Pronto intervento della Polizia Locale per la chiusura del tratto di strada comunale per ripristino e messa in sicurezza. Sul posto i tecnici dell'Anas e i vigili del fuoco di Sala Consilina

