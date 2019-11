LEGGI ANCHE

Chiusa per caduta massi la Statale «Amalfitana». Dopo l'ennesima frana si è deciso di interrompere la strada all'altezza di Positano.Secondo quanto comunicato dall'Anas i veicoli che viaggiano in direzione Praiano e Conca dei Marini devono effettuare una deviazione lungo la strada provinciale «Agerolina», mentre i veicoli diretti verso Positano vengono deviati in direzione Castellammare di Stabia.Sul posto il personale di Anas e delle Forze dell'ordine sono al lavoro per la gestione della viabilità e consentire la riapertura nel più breve tempo possibile.Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito web www.stradeanas.it oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione «VAI» di Anas, disponibile gratuitamente in «App store» e in «Play store». Inoltre si ricorda che il servizio clienti «Pronto Anas» è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800 841 148.