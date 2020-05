Tragedia nel pomeriggio di ieri a Sassano nella popolosa frazione Caiazzano al confine con Padula. Arcangela Stavola di 83 anni è caduta dalle scale, forse in seguito a un malore, o è inciampata, ed è morta sul colpo. Fatale le ferite alla testa causata dalla caduta. A ritrovarla esanime a terra è stata la figlia. Immediatamente la donna ha allertato il 118 e nel frattempo è stato anche chiamato un medico, Domenico Rubino, che abita vicino al luogo della tragedia, per soccorrere l’anziana nel più breve tempo possibile. Purtroppo però il medico prima e il personale sanitario del 118 dopo, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’anziana madre di sei figli. Per ricostruire l’accaduto a casa della signora, in via Ascolese, sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, guidata dal capitano Davide Acquaviva, e il medico legale. Ultimo aggiornamento: 09:42 © RIPRODUZIONE RISERVATA