Caffè Motta celebra la Salernitana con quattro lattine in edizione limitata

Caffè Motta, main sponsor della Salernitana per la stagione sportiva di serie A 2021/2022, ha deciso omaggiare i salernitani e chi crede nel brand, con qualcosa di esclusivo per il Natale che raccontasse l’appartenenza al territorio attraverso il legame della squadra del cuore.

Per celebrare la storia della Salernitana sono state realizzate due edizioni limitate: 4 lattine “U.S Salernitana 1919” e l’astuccio 19+19 Cialde “Macte Animo”.

Solo 4.000 pezzi per la serie limitata “U.S Salernitana 1919”, composta da 4 lattine di caffè macinato da collezionare, ognuna che racconta un traguardo importante della squadra attraverso immagini storiche.

La fondazione, ricorda gli anni che vanno dal 1919 alla fine degli anni 30: nasce l'Unione Sportiva Salernitana con la maglia biancoceleste. Le prime partite si disputano al campo di Piazza D'Armi.

La rinascita che arriva il granata e arriva anche l’ippocampo del maestro D’Alma. È la Salernitana dei salernitani con Margiotta, Valese, Iacovazzo, Volpe e Onorato. Sono gli anni della prima serie A, del “grande Torino” e di Gipo Viani.

Grandi vittorie sono gli anni delle grandi vittorie e di un Donato Vestuti, sempre pieno e caloroso traboccante di passione e colori. Ricordiamo la promozione del 1966 con Silvano Scarnicci e quella del 1990 con il mai dimenticato Agostino di Bartolomei, simbolo della storia della Salernitana.

Polvere e alloro, un gruppo di uomini veri, capitanati da Roberto Breda e guidati da Delio Rossi, fanno la scalata dalla C alla A in pochi anni, insegnando calcio all'Italia intera. Francesco Di Tacchio, capitano di playout, centenario e promozione in serie A, insieme a Franck Ribery sono i volti del nuovo corso granata.

Il caffè macinato contenuto in queste 4 latte, dotate di un tappo a vita salva aroma, è il cremoso e presenta un gusto più delicato ed un profumo maggiormente persistente grazie alla netta predominanza di arabica. È una miscela superiore frutto di notevoli ricerche e composta dai crudi delle migliori piantagioni. Ideale per chi apprezza un caffè dal sapore ricco e persistente ogni giorno.

Per festeggiare il centenario della Salernitana, celebrato poco più di un anno fa, nasce l’edizione limitata in astuccio 19+19 Macte Animo, cialde di colore granata dedicate a tutti i tifosi della squadra.

La cialda Ese Motta, accuratamente macinata, pressata e dosata, consente di ottenere un caffè buono come al bar anche a casa e in ufficio. Tutte le cialde sono realizzate con carta filtro compostabile smaltibile nell'umido e vengono incartate singolarmente in bustine riciclabili, smaltibili nella plastica.

Fino al 25 gennaio 2022, inoltre, continua il concorso “Caffè Motta ti regala la serie A: il caffè che ti porta allo stadio”. Con una spesa minima di 35 euro sullo shop online di Caffè Motta, in palio a estrazione 7 Sport Experience Caffè Motta che prevedono: 2 biglietti in tribuna vip per assistere ad una partita di calcio della Salernitana, 1 notte in hotel 4 stelle e la visita in azienda Caffè Motta con degustazione di caffè.