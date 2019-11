I cittadini di Teggiano si sono chiesti come mai diversi carabinieri abbiano “circondato” il centro storico di Teggiano. Si sono viste diverse manovre particolari, un discreto dispiegamento di forze e controlli non meglio identificati che hanno attirato l’attenzione. Il perché lo si è scoperto nella serata di ieri quando un ospite speciale ha fatto visita al Castello Macchiaroli e a Teggiano Antiquaria: il procuratore nazionale antimafia Cafiero de Raho. L’elemento di spicco dell’antimafia ha voluto visitare Teggiano Antiquaria che in questi giorni si sta tenendo all’interno del castello teggianese con il supporto deciso di Gisella Macchiaroli e di Casartigiani Salerno. Tanti i visitatori in questi giorni che hanno potuto ammirare pezzi unici e meravigliosi. Gli stessi che ieri sera ha ammirato De Raho. Il magistrato è legato da antica amicizia con Gisella Macchiaroli e il suo compagno Guido Gnocchi ed è stato loro ospite. © RIPRODUZIONE RISERVATA