Martedì 23 Luglio 2019, 11:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non ce l'ha fatta il giovane di Caggiano per il quale si era scatenata una gara di solidarietà con la donazione del sangue 0 negativo. In due giorni oltre 30 persone erano arrivate all'ospedale di Polla per la donazione in quanto il sangue serviva al giovane ricoverato in Rianimazione per una grave patologia. Purtroppo non ce l'ha fatta. Si chiamava Antonino Zappia.