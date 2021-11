Cagnolino ucciso da due cani: azzannata anche la padrona

Cagnolino aggredito ed ucciso da due cani. L'episodio è accaduto per strada a Pontecagnano dove i due cani, che ora stati rinchiusi in un canile, hanno azzannato anche una donna, 63enne, che ha riportato ferite guaribili in venti giorni. La donna dopo l'episodio si è recata dalle forze dell'ordine ha sporto denuncia ed è stata costretta a raggiungere l'ospedale di Salerno per farsi medicare le ferite riportate. La signora è stata assalita da due cani mentre tentava di difendere il suo cagnolino, un pinscher, che è stato sbranato.