PAGANI - Cumuli di rifiuti dati alle fiamme in via Mangiaverri, a Pagani. E' accaduto qualche giorno fa, di notte. Sull'episodio indagano i carabinieri della tenenza locale, anche in ragione di un massiccio intervento dei vigili del fuoco, che hanno impiegato non poco tempo a domare le fiamme. Quello che sembrava un normale, anche se grave incendio di rifiuti, ha rischiato di trasformarsi in qualcosa di più, con il fuoco ad estendesi rapidamente anche su delle cassette in legno, situate vicine ad un vecchio deposito. Il sospetto su chi possa essere stato l'autore è finito su un gruppo di ragazzini, minorenni, ben visibili in un video che ha cominciato a girare attraverso i social, diverse ore dopo l'accaduto. Nella clip si vede un piccolo principio di incendio, con diversi ragazzi a girarci intorno, per nulla intimoriti. Molti cittadini, specie attraverso i social, hanno condannato il gesto, sollecitando l'intervento delle forze dell'ordine e dell'amministrazione, magari con l'installazione di telecamere di sorveglianza, spiegando che uno stesso gruppo di giovanissimi avrebbe preso di mira dei bidoni per i rifiuti, colpendoli con bastoni e calci, nei giorni scorsi. Stessa sorte è toccata a molte automobili in sosta.