Calci e pugni a una donna negli uffici comunali, usciere trasferito a Nocera

E' stato trasferito ad altre mansioni, presso il campo sportivo, il dipendente comunale accusato di aver aggredito una donna presso gli uffici pubblici di via Libroia, del Piano di Zona, a Nocera Inferiore. La donna aveva raccontato di essere stata presa a schiaffi e pugni, rimediando diversi traumi al cranio e al volto, dall'usciere degli uffici comunali di via Libroia presso il Piano di Zona, mentre discuteva con una dipendente riguardo gli assegni di cura per il proprio figlio disabile.

Il provvedimento con effetto immediato del Comune è stato adottato dalla dirigente del settore. Il trasferimento ad altra sede è legato ad incompatibilità ambientale con l'area dei Servizi sociali.

Sull'episodio vi è un approfondimento interno del Comune, con l'avvio di un procedimento disciplinare per il dipendente, ma anche della polizia del commissariato di Stato, con un'indagine di natura penale. I fatti risalgono al 16 febbraio scorso, quando Annamaria Pepe si era recata per chiedere chiarimenti su documentazione, sulla quale non aveva risposta da dicembre, a suo dire, nonostante diversi solleciti telefonici. L'usciere l'avrebbe invitata ad uscire dagli uffici, in malo modo, cominciando a strattonarla. La donna, come ha raccontato in un video, dopo che l'usciere l'avrebbe insultata più volte, continuando a strattonarla, avrebbe reagito con uno schiaffo. Da lì la reazione del dipendente, che aveva aggredito la donna, con calci e pugni. La stessa aveva poi denunciato che nessuno degli assistenti sociali era intervenuto per sapere in che condizioni fosse, preoccupandosi soltanto di allontanare invece l'usciere.