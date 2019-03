Domenica 3 Marzo 2019, 06:25 - Ultimo aggiornamento: 03-03-2019 07:45

Guardie e ladri. Non è un gioco, la realtà. Da un lato una recrudescenza della piccola criminalità nel capoluogo, dall’altro una intensificazione delle attività di polizia che porta risultati a breve termine: identificazione ed arresto dei responsabili. Come è accaduto ieri quando gli agenti della Squadra mobile - agli ordini dei vicequestori Marcello Castello e Sabatino Fiorilli - hanno chiuso il cerchio intorno a due rapinatori: uno minorenne, responsabile del colpo alla sala scommesse Eurobet; l’altro 27enne, che aveva rubato due orologi in una gioielleria del centro, prendendo a calci e pugni la titolare. Due episodi diversi ma simili che la dicono lunga sulla piccola criminalità locale che non esista ad usare la violenza pur di raggiungere il proprio obiettivo.