Domenica 29 Settembre 2019, 06:20

Un tossicodipendente è stato denunciato, dagli agenti della Polfer di Salerno, per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. La sezione salernitana della Polizia ferroviaria era stata allertata telefonicamente dal personale ferroviario che era in servizio a bordo di un treno metropolitano, per una persona che era stata colta da malore. Gli agenti della Polfer sono così intervenuti, insieme al personale medico del 118 che nel frattempo era stato chiamato raggiungendo la locale stazione ferroviaria, per soccorrere l’uomo che si trovava in uno dei bagni del convoglio. Successivamente identificato per un 31enne residente in provincia di Salerno, l’uomo era sdraiato per terra con accanto una siringa vuota: evidentemente, dopo aver assunto della sostanza stupefacente, si era sentito male.Ma mentre veniva trasportato in ambulanza per le prime cure, il 31enne è andato in escandescenza cercando di colpire il personale medico: per condurlo in ospedale, quindi, è stato necessario l’aiuto della polizia ferroviaria. Ma ciò non ha distolto l’uomo dai suoi propositi e, sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, ha continuato a dimenarsi e per sottrarsi alle cure mediche ha anche sferrato un calcio contro una poliziotta colpendola ad una spalla. All’agente della Polfer, che è dovuta ricorrere alle cure mediche, è stata riscontrata una contusione con una prognosi di cinque giorni mentre, dopo gli accertamenti di rito, il 31enne è stato denunciato a piede libero per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.