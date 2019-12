CAVA DE' TIRRENI. E' stato nuovamente denunciato e poi allontanato, con un provvedimento del giudice, un 46enne di Cava de' Tirreni, indagato per stalking e lesioni commessi nei confronti del fratello. L'uomo è già al centro di un'inchiesta della procura di Nocera Inferiore, per aver più volte aggredito la vittima, il suo stesso fratello, con calci e pugni. Oltre che a minacciarlo con l'uso di un coltello da cucina.



La vittima riportò in più occasioni varie contusioni ed escoriazioni sul viso e alla testa, giudicate guaribili in dieci giorni circa. Dalle indagini condotte dai carabinieri di Cava de' Tirreni, il fratello ora indagato avrebbe assunto questi atteggiamenti violenti dallo scorso settembre. Questo, anche in ragione di uno stato psicofisico precario, con una cura farmacologica da rispettare.



L'uomo era stato già mandato a processo per un'altra vicenda, sempre consumata in ambito familiare. In quel caso, l'indagato era stato sottoposto ad una misura di sicurezza della libertà vigilata, con obbligo di ricovero presso una casa di cura. La misura fu poi revocata lo scorso aprile, in ragione di miglioramenti clinici registrati nel paziente. Ora la nuova aggressione, sia fisica che dietro minaccia di un coltello, che gli è costato un provvedimento di sicurezza, il secondo, da parte del tribunale di Nocera Inferiore. © RIPRODUZIONE RISERVATA