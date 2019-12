Calci e pugni ai genitori per estorcergli 50 o 100 euro, a seconda del bisogno quotidiano, legato all'acquisto di sostanze stupefacenti. Atteggiamenti intimidatori e pericolosi che non furono frenati neanche da un primo provvedimento del giudice, che aveva allontanato l'uomo da quella casa con una misura personale. Ora è finito sotto processo, con richiesta di giudizio immediato: l'imputato è un 37enne straniero, residente a Scafati, accusato di maltrattamenti, tentata estorsione, lesioni personali e violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare.

LEGGI ANCHE Napoli, cerca di rubare un'auto scoperto cerca di accoltellare il proprietario

I fatti vanno dall'agosto scorso ai mesi più recenti, con l'uomo che in preda ad uno stato di forte alterazione e agitazione, dovuta all'assunzione di droga, avrebbe più volte maltrattato e aggredito i genitori, chiedendogli continuamente denaro per l'acquisto di stupefacenti. Più volte avrebbe dato in escandescenza, colpendo con violenza con schiaffi al volto e calci la madre, per più giorni di fila, in ragione del rifiuto della vittima di acconsentire alle pretese del figlio. La donna fu anche afferrata con violenza al collo, con il figlio a stringere la presa e a minacciarla di morte. La donna ne ebbe per cinque giorni, così come da referto medico allegato alla richiesta della procura, a testimoniare le sofferenze quotidiane che il genitore doveva subire. Stessa sorte per il padre, intervenuto per strappare la moglie dalle grinfie del figlio. Poi fu il tempo della denunce, diverse, per dare un freno alla violenza dell'uomo. Una prima denuncia dei genitori portò il giudice a firmare un divieto di avvicinamento alla casa familiare, che fu poi violato diversi mesi dopo, con l'imputato a consumare due nuove aggressioni a danno dei genitori, che gli valsero una nuova misura personale. Ora il processo, in ragione delle prove evidenti raccolte dalla procura per mandare l'uomo subito sotto giudizio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA