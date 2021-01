Sperona l'auto dei vigilantes e viene arrestato dai carabinieri. In manette un calciatore 36enne di una squadra che milita nel campionato Dilettanti arrestato per evasione, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento dell'auto dei vigilantes. Il malvivente, ha precedenti per reati contro il patrimonio, è residente a Montoro, nell'avellinese ed era sottoposto agli arresti domiciliari ma è giunto sino a Pontecagnano dove è stato tratto in arresto dai carabinieri che per acciuffarlo hanno dovuto utilizzare lo spray urticante.

