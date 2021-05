Tragedia questa sera a Battipaglia. Un calciatore, Filippo Viscido, 33enne battipagliese, ex centrocampista dell'Avellino durante il campionato 2009/2010 è stato trovato impiccato in un garage a ridosso di via Baratta, nel rione Sant'Anna. Sul posto si sono precipitati gli agenti del commissariato di Battipaglia, agli ordini del vicequestore Lorena Cicciotti, che hanno avviato le indagini per ricostruire l'episodio.