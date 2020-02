Momenti di tensione ieri sera in via Don Minzoni ad Angri. Calcinacci sono venuti giù dal frontespizio di un edificio, a ridosso del centro storico. Sul posto si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco che hanno spicconato il cornicione del fabbricato e gli agenti della polizia locale che hanno transennato il tratto. Intanto dal Comune sarà emessa un'ordinanza nei confronti dei proprietari a ripristinare lo stato dei luoghi per tutelare la pubblica incolumità. © RIPRODUZIONE RISERVATA