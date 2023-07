Calcinacci su bimbo di due mesi, famiglia va in Procura e denuncia

Potrebbe finire oggetto di un'indagine in procura a Nocera Inferiore quanto accaduto nel comune di Baronissi, settimane fa, quando un neonato era rimasto ferito dal crollo di alcuni calcinacci.

La famiglia del piccolo è pronta a sporgere denuncia nei riguardi dei proprietari dell'abitazione in via Ferreria. Il piccolo, di due mesi, si era ferito leggermente. Si è evitata una tragedia, mentre la famiglia pranzava.

Parte dell'intonaco si era staccato dal solaio in una camera da letto, finendo sul letto e la culla dove si trovava il piccolo.

Sul posto erano giunti gli operatori del 118, trasferendo il piccolo in ambulanza all'ospedale Ruggi di Salerno, dove il personale medico lo aveva preso in carico, prestandogli le cure del caso. Il bambino si era ferito alla testa e al torace.

Lesioni di lieve entità ma che avevano spinto il personale ad essere cauto, decidendo di monitorare le sue condizioni giorno per giorno e di dimetterlo, poi, dopo una settimana. La famiglia è pronta, invece, ad esercitare un'azione civile per risarcimento danni così come a presentare una denuncia penale nei riguardi dei proprietari dell'immobile. Pare che la stessa famiglia avesse più volte comunicato delle condizioni precarie del soffitto e dei rischi che si potevano correre.