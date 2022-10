Coperta corta, risiko in mediana: per la Salernitana è l'ora dei provini

Infermeria piena, Maggiore è ko: si è procurato la lesione del bicipite femorale della coscia destra. Non è di grave entità la Salernitana intende controllarlo a più riprese nei prossimi giorni ma il centrocampista necessita di almeno venti giorni per rimettersi in sesto. Salterà certamente Inter-Salernitana e anche Salernitana-Spezia, che era la sua partita del cuore.

Urgono contromosse. Kastanos ha giocato 82' nelle sue ultime 4 partite e ha fatto il tifo in panchina alla quinta, contro il Verona. Capezzi non scende in campo da due mesi: il suo cognome è finito sul taccuino ad agosto in Coppa Italia, contro il Parma. Adesso fanno un passo avanti. In piena emergenza, «corta, cortissima» a centrocampo, la Salernitana ha bisogno della loro rabbia, motivazioni, spirito di rivalsa. Dovrà essere tutto riversato sul terreno di gioco, al Meazza contro l'Inter. Per Capezzi sarebbe una novità in granata e per Kastanos no: al suo esordio fuori casa, il 4 marzo scorso davanti a 42.687 spettatori, Nicola lo utilizzò in formazione base proprio a Milano e lo lasciò in campo per 83'. La Salernitana è in emergenza nella terra di mezzo perché gli infortuni si sommano alla squalifica di Radovanovic. La «vecchia ruggine» della quale ha parlato l'allenatore granata a fine gara, in sala stampa, è costata il cartellino rosso al capitano di giornata e un turno di stop, come il veronese Ceccherini, dopo la zuffa che si è scatenata in seguito all'invasione di campo del tifoso identificato dalla Digos, denunciato e daspato. Per l'invasione la Salernitana ha subito 10mila euro di multa; altri 3mila per lancio di oggetti in campo. Perso Radovanovic, mister Nicola conserva ancora la speranzella di poter riavere Bohinen e almeno portarlo in panchina. Emil è il genio della lampada, ma ha bisogno anche di riscaldarsi, deve «percepire» la certezza del recupero e scruta di continuo il flessore della coscia destra. L'obiettivo è portarlo almeno in panchina, allo scopo di avere un jolly in più, una soluzione. Sarà decisivo un provino a metà settimana per lui e per Fazio. Il difensore ha svolto lavoro differenziato, prima che i compagni scendessero in campo.



La Salernitana (il club) ha incominciato anche a programmare la sfida allo Spezia, che è l'ennesimo scontro diretto giocato di nuovo allo stadio Arechi. Infatti ha annunciato la prevendita dei biglietti, domani in prelazione per i possessori di granata card e poi in forma libera per tutti gli altri. Ha deciso di applicare i prezzi d'inizio campionato, dunque più bassi rispetto alla partita contro il Verona: 22 euro curva Sud, 37 Distinti, 43 tribuna azzurra, 55 per la verde, 80 per la rossa. In questo modo, la società prova a colmare il gap di diecimila presenze in meno rispetto al debutto contro la Roma. A tal proposito, l'amministratore delegato della Salernitana, Maurizio Milan, ha detto: «Sulle presenze in calo ci stiamo interrogando, c'è il tema del prezzo, della crisi. I motivi possono essere tanti ma anche con i diecimila in meno l'Arechi domenica è risuonato bene contro il Verona». Però in questo momento la Salernitana ha occhi spalancati sul presente, perché deve assolutamente dare continuità al sussulto del 94' firmato da Dia. «C'era nervosismo commenta l'ad granata - perché la squadra aveva una posizione in classifica che non meritava. La vittoria, sebbene sia stata rocambolesca, negli ultimi minuti con il gol di un grande campione, ci ha dato una boccata d'ossigeno e ci fa affrontare la partita di Milano con maggiore serenità. Ci saranno due scontri importanti dopo la sfida all'Inter e speriamo di recuperare i diversi infortunati che abbiamo. Ribéry? Faremo scegliere a lui come salutare al meglio ma sarà sicuramente icona del club». Dall'infermeria dovrebbe uscire a breve Lovato: prova a stringere i denti dopo la distorsione lieve alla caviglia. «L'ha fasciata, ha preso e ha fatto di tutto per essere in campo», aveva spiegato Nicola a fine gara. La prudenza della gestione adesso consente di recuperarlo più velocemente. Lovato vuole essere presente contro l'Inter e lo staff medico proverà a restituirlo al campo, nello schieramento in linea con Radovanovic e uno tra Gyomber e Bronn.



Il centrocampo ha pochi interpreti: Lassana Coulibaly, Kastanos e Vilhena appaiono certi di un posto. La strada alternativa sarebbe utilizzare Candreva mezzala ma poi bisogna esporre Bradaric al passo dell'interista Dumfries spostando Mazzocchi, che piace all'Inter, sulla corsia destra che sarà presidiata da Dimarco o Darmian. I tifosi dell'Inter sognano la «LuLa», Lukaku e Lautaro dal primo minuto. Nicola si «accontenta» dell'ex milanista Piatek e di Boulaye Dia, i bomber ritrovati.