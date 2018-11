Martedì 27 Novembre 2018, 17:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Calcio violento nel salernitano. I fatti sarebbero accaduti a Battipaglia, stadio Sant'Anna, nel corso del match tra Corno d'Oro e Real Vatolla. L'incontro è stato sospeso dal direttore di gara al minuto 88, sul risultato di 1-1. L'arbitro, a pochi minuti dal termine, uno dei calciatori del Real Vatolla, Ibrah, colpevole, secondo il fischietto, di aver commesso un fallo duro, sanzionabile con il cartellino rosso.«Ibrah - racconta il presidente del Real Vatolla, Enzo Malandrino - È stato espulso e andando negli spogliatoi è stato aggredito da 7-8 ragazzi del Corno d'Oro che lo hanno colpito con calci e pugni. Sono intervenuti i compagni di squadra per difenderlo ed è scoppiato un parapiglia che ha costretto l'arbitro a sospendere la gara».«Non so cosa scriverà nel referto il direttore di gara - dice il presidente dei cilentani - ma non è giusto che le partite vadano a finire così. Noi dovevamo essere tutelari dalla squadra avversaria, come accade quando gli altri vengono a Vatolla perché il calcio è divertimento».Il massimo dirigente ha annunciato che sta «pensando realmente di ritirare la squadra dal campionato perché non è possibile che ogni domenica accadono episodi del genere».