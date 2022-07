Caldo, il pavimento raggiunge 80 gradi: il blitz degli attivisti con il termografico

In seguito a un sopralluogo effettuato dai consiglieri minoranza di Caggiano, in piazza Lago, la piazza principale del paese della zona del Tanagro, un sopralluogo con tanto fotocamera specifica in rilievo termografico, si è constatato l'elevata temperatura che la piazza raggiunge nelle zone ad alta esposizione solare, tra le quali l'area giochi dedicata ai bambini.

«Nello specifico abbiamo rilevato - hanno riferito mostrando i dati e le foto dell'indagine - temperature che raggiungono gli 80 gradi superficiali nelle zone più esposte, al contrario in zone ombrose nello stesso orario, sono state registrate temperature di 30 gradi. Differenza notevole e preoccupante soprattutto perché interessa una zona dove i bambini passano il loro tempo per giocare nella loro area dedicata».

Da queste considerazioni e analisi tecniche, la richiesta di piantumazione di altri alberi per aumentare la parte ombreggiata; la messa in funzione del percorso di acqua dell’area dei “giardinetti”; la riapertura dell’area giochi Martin Luther King, «sicuramente maggiormente indicata vista la presenza di molti più alberi», fanno sapere dal gruppo di minoranza guidato da Angelo Lorusso.