Salerno, Calenda e Carfagna presentano l'evento di Azione all'Hotel Mediterranea

Si terrà presso la nuova sede di Salerno in Azione in Galleria Capitol, Corso Vittorio Emanuele 193, la conferenza stampa di anteprima dell’evento organizzato per l’11 aprile al Mediterranea Hotel con il leader Carlo Calenda ed il presidente di Azione Mara Carfagna che saranno in città per una serie di iniziative legate allo sviluppo del partito in provincia ed in vista dei prossimi appuntamenti elettorali.

L’occasione per Salerno in Azione è anche quella di accogliere e presentare i nuovi amministratori del territorio che hanno aderito al progetto politico di Azione. Saranno presenti il segretario provinciale Gigi Casciello, il deputato di Azione Antonio D’Alessio e la dirigenza provinciale di Salerno in Azione.