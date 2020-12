Un incendio è divampato nel pomeriggio di oggi a Vallo Scalo nel Comune di Castelnuovo Cilento. Le fiamme si sono originare all’interno di una struttura che ospita un centro dentistico. Immediatamente è scattato l’allarme ai Vigili del Fuoco . Sul posto le squadre del distaccamento di Vallo e i carabinieri dellastazione di Vallo Scalo.

I caschi rossi hanno faticato non poco per domare le fiamme. Da comprendere la loro origine.

Disagi si sono registrati nella zona, sia per i residenti, subito allarmati dalla coltre di fumo denso e grigio che fuoriusciva dalla struttura, che per gli automobilisti.

L’incendio è divampato intorno alle 16. Le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza sono ancora in corso. Per fortuna non si registrerebbero feriti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA