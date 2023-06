Da questa sera attenzione alla busta dei rifiuti da lasciare fuori casa. A Nocera Inferiore cambia, infatti, il calendario della raccolta differenziata. Si tratta di una vera rivoluzione della quotidianità a cui i cittadini sono abituati da anni.

Da oggi giovedì 1° giugno entra in scena la Principessa Nuceria «per una differenziata da leggenda». Ieri il sindaco Paolo De Maio ha firmato l’ordinanza che dispone l’applicazione del nuovo calendario di conferimento dei rifiuti su tutto il territorio comunale. «L’obiettivo - spiega il sindaco - è duplice: venire incontro alle mutate esigenze dei cittadini e delle attività commerciali ed aumentare la quantità e la qualità delle frazioni da riciclare. Con l’aiuto dei cittadini, rispetto delle regole e abitudini quotidiane vogliamo fare il vero salto di qualità». Attualmente la differenziata è ferma al 55%, Comune e Nocera Multiservizi puntano al 65%. «Farlo è possibile - precisa l’assessore all’ambiente, Massimiliano Mercede - dobbiamo trasmettere ai cittadini il messaggio che i rifiuti possono essere una risorsa». Le novità sono raccolte in centinaia di migliaia di dépliant distribuiti in tutta la città.

Per le utenze domestiche plastica e metalli passano al lunedì, carta e cartone al giovedì, l’umido resta il martedì e la domenica a cui si aggiunge il venerdì, il secco indifferenziato potrà essere depositato sotto casa il mercoledì. Il sabato non è possibile conferire i rifiuti. Per le attività commerciali e produttive il calendario prevede la raccolta dell’umido tutti i giorni dal lunedì alla domenica, il mercoledì il secco residuo, lunedì mercoledì e venerdì la plastica e i metalli, il giovedì carta e cartone, nel carrellato si continuerà a poter depositare tutti i giorni il vetro. Dal lunedì al sabato, dalle ore 13 alle ore 15, è consentito depositare carta e cartone. Un’altra novità è rappresentata dall’orario di conferimento che viene ampliato, dalle 20 alle 2. Per il momento il vetro resta nelle campane in strada. Per le altre esigenze c’è l’isola ecologica dell’area industriale a Fosso Imperatore. Da diverse settimane l’amministrazione comunale aveva messo in moto una potente macchina di informazione e sensibilizzazione. Non solo volantini ma anche incontri nelle parrocchie e nelle piazze, con gli amministratori dei condomini, le scuole, gli ordini professionali.

«Ora - sottolinea De Maio - l’ultimo tassello sta per aggiungersi, da oggi un nuovo calendario più confacente alle esigenze delle persone». «Dobbiamo tutti insieme - auspica Carmen Granato, presidente della commissione politiche per l’ambiente e l’ecologia - prenderci cura di ogni angolo della città. Facciamolo con amore e rispetto. Tutti noi cittadini dobbiamo essere protagonisti di questo cambio di passo».