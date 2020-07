Ha rischiato di annegare a largo della spiaggia del Mingardo, a pochi passi dalla foce del fiume omonimo, nello specchio d’acqua antistante il villaggio Black Marlin Club. R.D., turista di 32 anni di Avellino, ospite della struttura ricettiva tra le più grandi e importanti del comprensorio, è stato soccorso da un intervento celere degli addetti al salvamento. I bagnini Rocco Gigi e Ruggero Milo, hanno immediatamente avvertito il pericolo e hanno attivato il protocollo di soccorso in mare per trarre il salvo il 32enne colpito da improvvisi crampi muscolari. Il turista si trovava a circa 35 metri dalla spiaggia. Rocco e Ruggero, non senza difficoltà, lo hanno accompagnato a riva tra gli applausi dei presenti e il sospiro di sollievo dei familiari. © RIPRODUZIONE RISERVATA