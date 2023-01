Camerota da record: 9 milioni di euro per la messa in sicurezza del costone roccioso del Mingardo e della sottostante strada

Dopo il finanziamento di oltre 5 milioni di euro per la messa in sicurezza del costone roccioso del Mingardo, tra Marina di Camerota e Palinuro, il Comune di Camerota ha ricevuto un altro importante finanziamento.

Attraverso un nuovo decreto, infatti, la direzione generale per i Lavori Pubblici e la Protezione civile della Regione Campania, ha comunicato un nuovo finanziamento di poco più di 3 milioni di euro per l’intervento di difesa costiera in corrispondenza della galleria sulla strada del Mingardo 562/d.

«E’ un’altra grandissima notizia, è l’ennesimo frutto che raccogliamo in questi sei anni di duro e incessante lavoro – commenta il sindaco di Camerota Mario Salvatore Scarpitta -. Il riconoscimento di questo lavoro arriva dagli enti sovracomunali e dalla grande cresciuta che ha avuto il Comune di Camerota in questi anni. Siamo molto soddisfatti ma non ci sentiamo assolutamente appagati da questi risultati. Nel mirino, adesso, ci sono ancora tanti progetti e tante opere da consegnare alla cittadinanza. Avanti sempre verso la Camerota del futuro».