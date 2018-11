Giovedì 8 Novembre 2018, 23:37 - Ultimo aggiornamento: 9 Novembre, 01:08

900mila euro per il porto di Marina di Camerota. La Regione Campania, nell’ambito del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (PO FEAMP) 2014-2020, ha finanziato i lavori di adeguamento del porto peschereccio. Nello specifico, l'intervento prevede la realizzazione del piano ormeggi e con alcune forniture a servizio della flotta peschereccia, come la macchina per la produzione del ghiaccio, un carrello per la movimentazione del pescato e altre attrezzature per il livellamento dei fondali. «I fondi erano stati bloccati perchè c’erano delle pendenze del Comune di Camerota verso l’erario. Quando il Comune si è fatto carico di raiterizzare la somma tramite Equitalia, abbiamo potuto accedere a questa seconda parte dei fondi, di centinaia di migliaia di euro, riguardanti il settore pesca» precisa l’Assessore al Porto Teresa Esposito.