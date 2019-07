Mercoledì 17 Luglio 2019, 19:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tentato furto in municipio. I ladri sono entrati in azione la notte scorsa approfittando le trambusto per la festa della Madonna del Carmine, venerata nel centro cilentano. Dopo aver forzato la porta d’ingresso sono riusciti ad accedere al palazzo di città e ad aprire le porte dei singoli uffici, forse alla ricerca di denaro o documenti. I malviventi, però, non sono riusciti trovare nulla, quindi sono fuggiti via senza lasciare traccia.Sul posto i carabinieri della stazione di Marina di Camerota, guidati dal maresciallo Francesco Carelli. Presenti anche i vigili urbani del comune cilentano. I militari hanno avviato le indagini sul caso.Stando alle prime ricostruzioni i malviventi avrebbero agito durante lo spettacolo di fuochi pirotecnici, approfittando del rumore determinato dallo scoppio degli artifizi.Non è la prima volta che nel Cilento si registrano furti nei municipi: nei giorni scorsi a Ceraso furono rubate ben 200 carte di identità