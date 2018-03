Camerota, nuove regole per le manifestazioni pubbliche

Venerdì 9 Marzo 2018, 16:30 - Ultimo aggiornamento: 09-03-2018 16:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Consiglio Comunale di Camerota ha approvato il “Regolamento comunale per lo svolgimento di manifestazioni pubbliche”, riconoscendo e promuovendo il valore sociale e culturale delle associazioni di volontariato, degli enti ed organismi senza scopo di lucro, che con le loro attività contribuiscono ad accrescere l’offerta di servizi pubblici e privati sul territorio comunale, ritenendo che l’organizzazione di manifestazioni e di spettacoli, ancorché contraddistinte da attività temporanee di somministrazione di alimenti e bevande, e le manifestazioni di carattere sportivo, formano parte del patrimonio Culturale della tradizione di Camerota.«L’Amministrazione Comunale redigerà annualmente un piano-programma delle manifestazioni, mediante inserimento in calendario delle stesse, al fine di armonizzarne e disciplinarne lo svolgimento, per darne opportuna pubblicità e conoscenza al pubblico e per organizzare per tempo il servizio di sicurezza con la Polizia Municipale» fa sapere Manfredo D’Alessandro, Consigliere delegato allo Spettacolo.L’inserimento delle manifestazioni nel piano-programma, regolarmente approvato dalla Giunta Comunale, costituirà automaticamente autorizzazione all’occupazione e all’utilizzo dei segni distintivi dell’Ente per la finalità di patrocinio.I soggetti interessati, entro il 30 marzo di ogni anno per le manifestazioni estive ed entro il 30 settembre di ogni anno per le manifestazioni invernali, dovranno presentare istanza redatta tramite il modello scaricabile dal sito web istituzionale dell’Ente.