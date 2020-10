Sei cittadini sono stati sanzionati dalla guardia di Finanza di Sapri per non aver rispettato le norme anti-Covid imposte dal governo e dalla regione Campania. Sabato sera le fiamme gialle hanno svolto un servizio straordinario di prevenzione e pattugliamento tra i comuni di Centola e Camerota. I soggetti sono stati multati perché non avevano con se la mascherina, non la indossavano proprio oppure non la indossavano in modo corretto. Le multe comminate hanno un valore di 400 euro ciascuna. Controllati anche diverse attività commerciali.

LEGGI ANCHE Battipaglia, pusher con la droga e un coltello denunciato dalla polizia



© RIPRODUZIONE RISERVATA