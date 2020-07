LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Avevano installato una corda per stendere gli indumenti al sole. Lo avevano fatto vicino al muro di cinta del cimitero di Marina di Camerota. Per questo sono intervenuti i caschi bianchi del comando locale di polizia municipale. Il sovrintendenteha fermato, identificato e multato i responsabili.A questa operazione si è aggiunto un blitz in spiaggia per sequestrare gli ombrelloni lasciati sull'arenile dopo il tramonto per occupare il posto. Dei fatti è stato informato il sindaco di Camerota,, e il delegato alla Polizia Municipale,