Frana a Camerota, resta chiusa la strada del Mingardo

Almeno fino a sabato prossimo non ci sarà la possibilità di transitare lungo la strada regionale 562 che attraversa la cala del Cefalo e costeggia la spiaggia del Mingardo e collega il comune di Camerota con Palinuro e la superstrada.

L'ordinanza sindacale è stata firmata dal sindaco, Mario Salvatore Scarpitta, per permettere il proseguo dei lavori. I percorsi alternativi sono via strada provinciale 66 'Ciglioto' o via Lentiscosa - San Giovanni a Piro.

La strada riaprirà, con senso unico alternato da impianto semaforico, sabato alle ore 17.30. Intanto dalla Regione Campania sono arrivati 160 mila euro per la somma urgenza.