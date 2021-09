Camerota, riaperta la grotta della Serratura

E’ stata finalmente aperta la grotta della Serratura, un gioiello del nostro territorio che va ad arricchire l’offerta turistica e culturale del Comune di Camerota. Con la Serratura il percorso archeologico fruibile dai turisti e dai residenti è ormai completo.

«Diamo la possibilità a tutti di visitarla in giornate prestabilite che comunicheremo attraverso i nostri canali - fa sapere l’assessore Teresa Esposito -. Felici di averla inaugurata in una giornata molto importante per Camerota che ha visto ospitare il Future Food Institute e firmare un protocollo d’intesa con il Comune di Pollica finalizzato a consolidare la collaborazione per lo sviluppo territoriale e la rigenerazione ecologica integrale».