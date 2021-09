Camerota, sorpresa all'alba: tartarughe spuntano da un nido non segnalato

Le ha scoperte per caso un residente che passeggiava all’alba sulla spiaggia della Calanca di Marina di Camerota. Circa venti tartarughine sono spuntate improvvisamente dalla sabbia dirette verso il mare. Sul posto sono giunti i volontari della stazione zoologica di Napoli e dell’Enpa che pattugliano le spiagge del Cilento per salvaguardare la specie.

Sono stati gli esperti da individuare il nido e a metterlo in sicurezza. Ci sono altre uova e altre tartarughine pronte a nascere. Mamma tartaruga qualche settima fa ha scavato e deposto le uova sulla spiaggia libera. Nessuno se n’era accorto. «Il nido è salvo perchè è vicino alla passerella – spiegano gli esperti – per questo motivo nessuno lo ha distrutto inavvertitamente conficcando un ombrellone in quel punto».