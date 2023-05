Terza operazione di brillamento questo pomeriggio per eliminare una «vecchia frana» che insiste da anni sulla ex strada regionale 562 del Mingardo, tra Marina di Camerota e Palinuro, in località cala Finocchiara – Scoglio della Vela.

La strada resta chiusa. Domani mattina è in programma un sopralluogo da parte dei rocciatori. Poi si partirà con le operazioni di pulizia per consentire la riapertura totale dell’arteria.