Camerota, crolla il tetto del municipio: paura ma nessun ferito

Crolla il tetto di Palazzo di città. È accaduto ieri sera a Camerota. Erano da poco passate le 19 quando i cittadini di piazza San Vincenzo, nel centro del comune, hanno udito un tonfo e hanno lasciato le abitazioni riversandosi in strada per capire cosa stesse accadendo. Il forte boato è stato avvertito a distanza. Sono state proprio le famiglie che abitano a ridosso della casa comunale a fare la scoperta e a lanciare l’allarme. I cittadini hanno chiesto l’intervento dei soccorsi per il cedimento di parte del tetto di Palazzo di città.

Per fortuna l’episodio non ha provocato gravi conseguenze. Nessuna persona è rimasta coinvolta nel crollo. Le forze dell’ordine cittadine hanno adottato tutti i provvedimenti necessari a garantire l’incolumità dei cittadini. L’ingresso del Municipio è stato interdetto in attesa di verifiche strutturali che saranno effettuate domani mattina. Da capire ora se si è trattato di un episodio isolato o se anche il resto del tetto necessità di interventi urgenti di messa in sicurezza. Sul posto i anche i vigili urbani per gli accertamenti di rito. Solo qualche anno fa nel comune di Camerota furono eseguiti degli interventi a seguito di un incendio che coinvolse però il pian terreno dell’edificio dove erano localizzati gli uffici dell’archivio.