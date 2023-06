Camerota passa da cinque a tre vele di Legambiente: amministratori indignati

«Siamo allibiti e sbigottiti da quanto accaduto nelle ultime ore. Camerota, una delle località balneari più rinomate d’Italia, è stata recentemente declassata da 5 a 3 Vele, il riconoscimento di Guida Blu di Legambiente e Touring Club Italiano».

Una decisione che ha lasciato gli amministratori, residenti e visitatori perplessi. Il declassamento delle Vele per il sindaco Mario Salvatore Scarpitta è avvenuto in modo inspiegabile e ha sollevato diverse domande riguardo ai criteri di valutazione utilizzati per l'assegnazione.

Una località come Camerota ha ottenuto le 5 Vele per oltre dieci anni di fila.

All’improvviso si passa direttamente a 3 Vele, senza spiegazioni. Un operazione di declassificazione netta, cruda, senza nemmeno scendere prima a 4 Vele. Per quale motivo? Si chiedono gli amministratori.

«Come è possibile che località con impianti di depurazione e tutti i riconoscimenti italiani ed europei al massimo delle valutazioni possa scendere a 3 Vele di Legambiente? Mica centrerà la mancata partecipazione e la collaborazione, in diversi ambiti e a più livelli, con Legambiente? Non lo vogliamo proprio pensare. Sarebbe davvero clamoroso».