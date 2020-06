LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 15:49

Un turista è stato tratto in salvo questa notte a Marina di Camerota mentre, insieme ad alcuni amici, era intento a fare un bagno in mare in località Calanca. All’1.30 circa è arrivata una segnalazione alla guardia costiera di Palinuro comandata dal Tenente di Vascello. A detta di un gruppo di persone, un uomo stava rischiando di annegare nello specchio d’acqua di fronte alla spiaggia della Calanca, in pieno centro cittadino, guidata dal comandante, si è precipitata sul posto. Al suo arrivo il turista era stato appena recuperato dagli amici. Aveva ingerito acqua. I marinai hanno allertato il 118 che hanno accompagnato il malcapitato al pronto soccorso dell’ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Per l’uomo, fortunatamente, solo tanta paura.