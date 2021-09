Camerota, turista punta da un'ape va in choc anafilattico: ricoverata

Disavventura per una turista in vacanza a Marina di Camerota. La signora, infatti, è stata punta da un’ape che le ha provocato uno choc anafilattico. I fatti. La donna è arrivata a bordo della sua automobile in piazza Mercato. Era intenta a parcheggiare il veicolo quando un’ape è entrata nell’abitacolo. L’ha punta in tre zone diverse del corpo e le ha provocato uno choc anafilattico. È immediatamente accorsa la dipendente di una farmacia e poi, subito dopo, è arrivata l’ambulanza della Misericordia di Palinuro. Alla malcapitata sono state somministrate delle medicine e poi è stata trasferita in ospedale.

