Domenica 28 Luglio 2019, 16:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Attimi di paura nella tarda mattinata a Marina di camerota. Due turisti si sono tuffati in acqua nonostante sul litorale sventolasse la bandiera rossa. Il mare infatti era agitato e forti le correnti. i due non riuscivano più a rientrare arriva. È stato necessario l'intervento di un bagnino, della capitaneria di porto, e dei vigili del fuoco per trarli in salvo. I due sono riusciti a rientrare a riva grazie all'aiuto dei soccorritori; l'episodio è accaduto nei pressi della spiaggia del Troncone. Per i presenti momenti di panico. Per oggi erano previste condizioni meteo critiche, con un'allerta della protezione civile.