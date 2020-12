Vandalizzate le giostrine comunali a Marina di Camerota che l'ente comunale aveva appena acquistato. L'episodio è avvenuto nella notte. Le giostrine non erano state nemmeno tutte installate. «Volevo ringraziare personalmente il delinquente che questa notte ha danneggiato le giostrine appena acquistate e non ancora finite di installare al parco giochi di Marina di Camerota - commenta, sarcasticamente, il sindaco Mario Salvatore Scarpitta - Nonostante la pioggia, stiamo facendo le corse per terminare il lavoro e dare la possibilità ai bambini durante le festività di Natale di usufruire di questo luogo.Chiedo a tutti di collaborare per sapere chi è che ha danneggiato i giochi. Mi auguro che chi era con lui, chi ha visto, chi sa qualsiasi cosa, parli. Vergognoso quanto accaduto. Davvero senza parole». Non è la prima volta che nel centro del Basso Cilento si verificano episodi simili.

