Camion in fiamme e uno fuori strada a distanza di pochi minuti sulla A2

Nel giro di pochi minuti e a distanza di pochi chilometri l'uno dall'altro si sono registrati due incidenti con mezzi pesanti. Allo svincolo di Polla, il conducente di un mezzo con rimorchio ha perso il controllo ed è andato a sbattere sul guard rail. Il passeggero è stato scaraventato all'esterno dell'abitacolo ed è rimasto ferito fuori strada. Un giovano del posto, primo giunto sull'incidente, ha aiutato il personale del 118 a raggiungere il ferito e curarlo. Lievamente ferito il conducente del mezzo.

Sul posto i tecnici dell'Anas, la polizia stradale di Sala Consilina, il 118 e i vigili del fuoco. Per poter portare via il mezzo è stato necessario l'intervento della ditta specializzata Menafra. Questo è accaduto in direzione nord. Dalla direzione opposta, all'altezza di Sala Consilina, un autoarticolato diretto verso la Sicilia con diverso materiale in carico è andato in fiamme: è stato necessario l'arrivo dei vigili del fuoco di Policastro, considerando che Sala Consilina era impegnata nell'altro sinistro, per spegnere il rogo.

L'AciGlobal Citro ha permesso il trasferimento del mezzo. Fondamentale per agevolare al meglio il traffico il lavoro degli agenti della polstrada e dei tecnici dell'Anas.