Sulla strada statale 18 Var «Cilentana», a causa di un mezzo pesante in fiamme, è provvisoriamente istituito il senso unico alternato dal km 103,380 al km 103,180, tra Agropoli nord e Agropoli sud in provincia di Salerno. Sul posto è intervenuto il personale Anas, dei vigili del fuoco e della Polstrada per ripristinare la transitabilità appena possibile. © RIPRODUZIONE RISERVATA