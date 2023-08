Camion perde carico di pomodori: autostrada in tilt

Un camion ha perso il carico di pomodori all'uscita dell'autostrada A2 del Mediterraneo di Battipaglia. I pomodori, nel primo pomeriggio di oggi, hanno invaso l'autostrada mandando in tilt la circolazione stradale.

Il conducente del camion non è rimasto ferito e sul posto sono giunti gli agenti della polizia stradale per regolare il traffico e gli operai dell'Anas per ripulire l'asfalto. Disagi per gli automobilisti che hanno dovuto attendere che l'autostrada fosse pulita.