Ha perso il carico probabilmente all'alba, ed invece di fermarsi e segnalare il pericolo, si è dato alla fuga. A Sarno è caccia al camionista che ha devastato via Provinciale Amendola, perdendo grossi quantitativi di rifiuti e scarti di lavorazione di pomodoro. Al vaglio anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza di abitazioni e di esercizi commerciali della zona.



Una carreggiata completamente invasa di materiale maleodorante, lungo l’arteria che collega Sarno a Nocera Inferiore, a pochi passi dalle abitazioni e per diversi chilometri. Uno scempio non segnalato con grave pericolo per gli altri automobilisti. Sono stati alcuni residenti della zona ad accorgersi dell’accaduto ed a segnalare al Comune di Sarno ed alla polizia municipale.



La strada è rimasta chiusa per diverse ore per consentire le operazioni di pulizia e ripristino della sicurezza © RIPRODUZIONE RISERVATA