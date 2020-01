Un camion si è ribaltato subito dopo essere uscito dall’autostrada A2 del Mediterraneo nei pressi dello svincolo di Campagna. Sul posto una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Eboli. I pompieri hanno dovuto lavorare per liberare il conducente rimasto incastrato nell’abitacolo del grosso mezzo che ha impattato violente anche contro una cabina e il muretto di un’abitazione. Sul posto anche i sanitari del 118 che hanno provveduto a trasportare il ferito all’ospedale e le forze dell’ordine per i rilievi del caso e per ricostruire la dinamica del sinistro. © RIPRODUZIONE RISERVATA