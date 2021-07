Camionista trovato morto: stroncato da un malore

Un camionista di 68 anni di origine ungherese è stato trovato privo di vita nel suo veicolo parcheggiato a Padula. L'uomo aveva da poco effettuato uno scarico e si è fermato nel parcheggio probabilmente per riposare, ha accusato un malore e ha perso la vita. Sono state allertate le forze dell'ordine che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sono partiti gli accertamenti dei carabinieri della Compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Paolo Cristinziano e questo pomeriggio è stata effettuata l'autopsia nell'ospedale di Polla. Il decesso è avvenuto per un malore. Le forze dell’ordine hanno comunque avviato tutti gli accertamenti del caso.