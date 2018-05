Giovedì 31 Maggio 2018, 20:09 - Ultimo aggiornamento: 31-05-2018 20:09

Cammello morto sotto al sole mentre pascolta nell'area aperta del circo. Polemiche degli animalisti tra Pagani e Sant'Egidio del Monte Albino.Un vero caso social la condivisione di una foto di un cammello morto sotto al sole cocente tra le recinzioni del circo che in questi giorni stazioni tra Pagani e Sant'Egidio del Monte Albino.La foto, realizzata da un giovane ragazzo della vicina città di Angri, in poche ore è stata condivisa da oltre 400 personem per lo più animalisti locali o semplicissimi amanti degli animali che più volte hanno aspramente criticato la presenza di organizzazioni circensi in zona.Alcuni di loro hanno segnalato la grave condizione del cammello ai vigili urbani di Pagani e di Sant'Egidio e poi al vicino distretto dell'Asl paganese. Per tantissime persone le condizioni di salute precarie del cammello erano dovute a presunti maltrattamenti subiti dall'animale in quanto detenuto in un circo.Accuse di maltrattamento smentite dal sopralluogo dei veterinari dell'Asl, i quali hanno constata il decesso del cammello dovuto per un malanno fisico.