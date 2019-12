La Cassazione ha rigettato il ricorso contro la detenzione in carcere di Enrico Polichetti, ex vicesindaco di Cava de' Tirreni, al centro di un'inchiesta giudiziaria per un presunto scambio elettorale politico mafioso. Il personale della Dia in questi minuti sta dando esecuzione all'ordinanza, trasferendo nel carcere di Poggioreale l'ex amministratore metelliano.

La misura cautelare era stata disposta nello scorso mese di novembre dal Tribunale del Riesame di Salerno. I giudici non avevano ritenuto sussistenti le prove fornite da Polichetti - che si era dimesso dal suo incarico a settembre 2018 - considerando necessaria l'applicazione della misura cautelare in carcere. La difesa, rappresentata dall'avvocato Marco Salerno, aveva presentato ricorso in Cassazione contro la decisione del Riesame di Salerno ma l'istanza ieri è stata rigettata dagli ermellini.

